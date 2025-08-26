Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier

Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de première instance de Cotonou pour vol de fer à béton découpé sur 11 poteaux d’un bâtiment en construction.

Le suspect a été interpellé dans la nuit du 2 au 3 août, vers 2 heures du matin, avec des lots de fer à béton alors qu’il se trouvait près du bâtiment en chantier

Le propriétaire du chantier, situé à un niveau avancé de construction, affirme avoir constaté le vol de fers dans 11 poteaux du bâtiment.

Le fer aurait été découpé directement dans la structure du bâtiment.

Il estime le préjudice à 259.700 FCFA.

À l’audience de flagrant délit, mardi 26 août 2025, le prévenu a reconnu les faits.

Le tribunal a décidé de maintenir le mandat de dépôt initialement décerné contre lui.

Les parents du jeune homme ont sollicité un délai d’un mois pour rembourser le propriétaire lésé.

Le dossier a été renvoyé au 12 septembre prochain pour la suite de l’audience.

M. M.

26 août 2025 par ,