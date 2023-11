Un jeune homme tue sa mère et écope de 30 ans de prison

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a condamné jeudi 09 novembre 2023, deux jeunes hommes à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Ils ont été reconnus coupables d’assassinat et de complicité d’assassinat.

Préoccupé par la morosité de ses activités économiques, les cas de maladies des membres de sa petite famille, des fausses couches de sa femme, le nommé M. K. décide d’aller consulter les dieux. Les consultations révèlent que c’est sa maman qui serait à l’origine de ses difficultés. Cette révélation faite, il se confie à I. K., son meilleur ami. Celui-ci lui conseille « d’éliminer sa mère », et lui propose son soutien.

Au soir du 08 septembre 2021 aux environs de 21h, les deux jeunes hommes font irruption dans la chambre de la vieille dame à Banigbé, une localité de la commune de Lalo, département du Couffo pour exécuter leur plan. A l’aide de la tige métallique de l’amortisseur de sa moto, I. K. frappe la vieille dame à mort. Les deux seront interpellés et placés sous mandat de dépôt.

A l’audience de ce jeudi 09 novembre, les prévenus ont reconnu les faits. Le ministère public requiert prison à perpétuité contre eux pour assassinat et complicité d’assassinat.

Dans son verdict, le juge les condamne à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. En détention depuis plusieurs mois, ils retournent en prison purger leur peine.

F. A. A.

10 novembre 2023 par