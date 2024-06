Un jeune homme risque 05 ans de prison pour escroquerie via internet

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a jugé lundi 10 juin 2024, un jeune homme pour des faits d’escroquerie via internet.

5 ans de prison dont 3 fermes, et 1 million d’amende, c’est la peine requise par le ministère public contre un jeune cybercriminel lundi 10 juin 2024 à la CRIET. Le mode opératoire du prévenu, un mécanicien selon les déclarations à la barre, consiste à se faire passer pour une vielle dame souffrant d’une maladie mortelle et qui veut léguer ses biens. Les personnes intéressées par l’offre devraient en contrepartie, envoyer de l’argent pour recevoir les biens concernés. A travers cette entreprise malsaine, le jeune mécanicien déclare avoir gagné la somme de 200.000 francs CFA.

A l’audience de ce lundi, il a reconnu les faits et promis ne plus jamais commettre de tels actes.

Le délibéré est renvoyé au 08 juillet prochain.

