jeudi, 9 octobre 2025 -

1433 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers à Abomey

Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè




Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort dans une citerne dans la localité de Djimè, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025.

Le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé dans une citerne dans la localité de Djimè, à Abomey, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. La victime se serait volontairement jeté dans le puits, peu après son retour d’une consultation spirituelle, selon des témoignages.
Malade depuis peu, il s’était rendu chez un guérisseur dans la ville. De retour à la maison après cette visite, il profite d’un instant d’inattention, pour se jeter dans la citerne. D’après une source locale, ce n’était pas sa première tentative de suicide. Il aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours, en buvant du ciment, l’an dernier rapporte BIP Radio.

Marina HOUENOU (Stag.)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite

Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes (…)
Lire la suite

Une fillette se tue en voulant tirer sur un gecko


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ehouzou, une localité de la commune de Klouékanmey, département du (…)
Lire la suite

Un jeune homme condamné pour vol de fer à béton


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un (…)
Lire la suite

Un fils tabasse sa mère pour un différend foncier


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Klémé Toyinouhoué, une localité de la commune de Toviklin, (…)
Lire la suite

Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Lire la suite

BWAA sensibilise les apprenants au Ceg Sèmè-Okoun


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face au danger que représentent les grossesses précoces, l’ONG Bénin (…)
Lire la suite

Un Français retrouvé mort dans un hôtel à Kétou


30 août 2025 par Marc Mensah
Un ingénieur français a été retrouvé mort mardi 26 août dans sa chambre (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires