Un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè

Découverte macabre dans la commune d’Abomey. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort dans une citerne dans la localité de Djimè, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025.

Le corps sans vie d’un jeune homme a été retrouvé dans une citerne dans la localité de Djimè, à Abomey, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. La victime se serait volontairement jeté dans le puits, peu après son retour d’une consultation spirituelle, selon des témoignages.

Malade depuis peu, il s’était rendu chez un guérisseur dans la ville. De retour à la maison après cette visite, il profite d’un instant d’inattention, pour se jeter dans la citerne. D’après une source locale, ce n’était pas sa première tentative de suicide. Il aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours, en buvant du ciment, l’an dernier rapporte BIP Radio.

Marina HOUENOU (Stag.)

9 octobre 2025 par ,