Un jeune homme jugé pour avoir soutiré 1,5 million à un homme contre une parcelle

Un jeune homme a comparu ce mercredi 05 avril 2023 devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Il est poursuivi pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance.

Un jeune homme jugé dans une affaire de malversation foncière au tribunal d’Abomey-Calavi. Il lui est reproché d’avoir soutiré la somme de 1,5 million à quelqu’un comme avance dans le cadre d’une transaction foncière. Mais l’intéressé n’est jamais entré en possession de la parcelle, tel que promis. Il aurait même signé la décharge au nom de son oncle afin de pouvoir se tirer d’affaire en temps opportun. Mais le pot aux roses a été découvert et il a été appréhendé et déposé en prison.

Devant le juge ce mercredi, il n’a pas reconnu les faits. Le ministère public requiert contre lui, une peine de 03 ans de prison, et une amende de 02 millions de francs CFA.

Le délibéré est renvoyé au 17 mai prochain.

F. A. A.

