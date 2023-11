Un jeune homme écope de 10 ans de prison pour viol et tentative de viol

Le tribunal de Lokossa a condamné vendredi 03 novembre 2023, un jeune homme à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de viol et tentative de viol.

Pour viol et tentative de viol, un jeune homme âgé de 21 ans devra passer 10 ans derrière les barreaux. Le tribunal de Lokossa a rendu son verdict vendredi 03 novembre 2023 au terme d’un procès.

Selon les faits qui s’étaient produits à Toviklin dans le département du Couffo, le prévenu, conducteur de véhicule, propose à ses victimes de les aider à effectuer leur trajet. Mais en cours de route, il change de direction, les amène dans un lieu pour les obliger à tenir des rapports sexuels. Ainsi, il a réussi à violer une jeune fille âgée de 16 ans en décembre 2020, alors que celle-ci revenait des soins.

En 2021, il récidive avec une autre dame, plus âgée que lui, qui réussit à lui échapper. L’affaire sera portée devant la justice, et le conducteur de véhicule arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Au terme des débats ce vendredi, le ministère public requiert une peine de 15 ans de prison contre l’accusé. Le juge dans son verdict, le condamne à 10 ans de prison. En détention provisoire depuis plusieurs mois, il retourne en prison purger le reste de sa peine.

