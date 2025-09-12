vendredi, 12 septembre 2025 -

Tribunal de Cotonou

Un jeune homme condamné pour vol de fer à béton




Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 septembre 2025, un jeune homme à une peine de 24 mois de prison dont 12 fermes. Le jeune homme est reconnu coupable des faits de vol.

Pour vol présumé de fer à béton, un jeune a été jugé vendredi 12 septembre 2025, au tribunal de Cotonou. A la barre, le prévenu a d’abord versé dans la dénégation avant de reconnaître les faits. Le ministère public a requis contre lui , une peine de 36 mois de prison dont 24 fermes, et une amende de 100 000 francs CFA.
Le juge l’a condamné à 24 mois de prison dont 12 fermes et au frais. Il devra également payer la somme de 259 700 francs CFA à la victime pour toute cause de préjudices.

F. A. A.

