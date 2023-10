Un jeune homme blesse plusieurs personnes à coups de marchette

A Dinconmè, un quartier de Houéyogbé, dans le département du Mono, un jeune homme, la vingtaine environ, a charcuté samedi 07 octobre 2023, plusieurs personnes. Les raisons de cette monstruosité du jeune restent encoure inconnues.

Des blessés graves dans une attaque à l’arme blanche ce samedi 07 octobre 2023 à Dinconmè, dans la commune de Houéyogbé. Le nombre de victimes selon nos sources, est estimé à environ 06. On dénombre parmi elles, un enfant de 08 ans qui a eu une main amputée, et une sexagénaire grièvement blessée au cou, et admise aux soins intensifs.

Le jeune homme auteur de la barbarie à Houéyogbé s’en est pris au début de son agression, à un cohabitant qui se reposait sous un arbre. Il lui l tranche un pied. Après avoir tenté de défoncer sans succès les portes des cases où les gens s’étaient cachés, il se lance dans une course macabre dans le quartier, blessant à l’aide de sa machette les riverains. Il a fait au total 06 blessés, et sera présenté très bientôt, au procureur de la République.

F. A. A.

8 octobre 2023 par ,