Un jeune homme arrêté à Kalalé avec 570 000 FCFA de faux billets

Le commissariat d’arrondissement de Dérassi, dans la commune de Kalalé, a interpellé ce mercredi 21 janvier 2026, un jeune homme. Il s’apprêtait à acquérir une motocyclette de marque Bajaj pour un montant de 350 000 francs CFA avec de fausses coupures de billets de banque.

Un jeune homme arrêté à Déréssi pour détention et usage de faux billets. Le mis en cause selon la Police, s’est rendu au marché de la localité dans la soirée de ce mercredi 21 janvier 2026, pour l’achat d’une motocyclette de marque Bajaj dont la valeur en francs CFA est estimée à environ 350 000. Il paye la facture, mais le vendeur après avoir vérifié les billets, constate qu’ils ne sont pas authentiques, et alerte aussitôt la Police. Il sera arrêté et conduit au commissariat. La fouille à corps effectuée sur lui a permis de retrouver d’autres faux billets de banque dont le montant total est de 570.000 francs CFA.

Soumis à l’interrogatoire, il est passé aux aveux. Selon ses déclarations, il aurait reçu les faux billets auprès d’un marabout ambulant en contrepartie de la somme de 300.000 francs CFA qu’il lui aurait remis dans le cadre d’un projet de multiplication d’argent.

L’enquête ouverte se poursuit.

F. A. A.

22 janvier 2026 par ,