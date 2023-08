Un jeune cybercriminel écope de 05 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné jeudi 03 août 2023, un jeune homme à une peine de 05 ans de prison ferme. Le mis en cause est reconnu coupable des faits « d’escroquerie via internet ».

Un jeune cybercriminel a été condamné ce jeudi 03 août 2023 par la CRIET. Le prévenu selon le ministère public, a promis des visas à ses victimes pour un voyage en Allemagne. Une promesse qu’il n’a pu réaliser une fois les sous empochés. L’affaire a été portée devant la justice et le jeune cybercriminel a été arrêté.

La CRIET au terme de l’audience de ce jeudi 03 août 2023, a reconnu le jeune homme coupable d’escroquerie via internet, et l’a condamné à une peine de 05 ans de prison ferme. Il devra également payer selon la décision du juge, une amende de 01 million de francs CFA.

Le prévenu selon le président de céans, aurait même tenté d’escroquer des membres du gouvernement, et autres personnalités du pays. Il aurait écrit à deux membres de l’équipe gouvernementale, que leurs fauteuils étaient en jeu, et qu’ils devraient s’apprêter à les céder.

