Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV

Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à Mougnon-Houéli dans le département du Zou.

Suspecté de se livrer à des activités de cybercriminalité, un jeune homme, vitrier de profession, a été arrêté à son domicile à Mougnon-Houéli.

L’opération a été menée, mercredi 03 septembre 2025, par le commissariat de l’arrondissement de Mougnon. Elle s’est déroulée après plusieurs jours de filature.

La perquisition a permis de découvrir un important matériel utilisé dans des activités illicites en ligne. Deux (02) téléphones Android ; un (01) téléphone à touches ; cent vingt-quatre (124) cartes Sim dont 69 du réseau MTN et 55 du réseau MOOV ; un (01) routeur Wi‑Fi MOOV et une somme de 170 000 francs CFA en espèces ont été saisis par les forces de l’ordre.

Le matériel saisi, selon la Police, sera analysé pour comprendre le mode opératoire du suspect.

Le jeune homme a été conduit à la Direction de lutte contre la cybercriminalité. Il y sera interrogé dans les prochains jours, précise la même source.

M. M.

9 septembre 2025 par ,