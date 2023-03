Un jeune arrêté pour agression contre des militaires

Un jeune homme est placé en garde à vue lundi 06 mars 2023 au commissariat du 12e arrondissement de Cotonou. Le mis en cause a agressé 02 militaires à l’arme blanche à l’annexe du ministère de la communication.

Des militaires de garde à l’annexe du ministère de la communication victimes d’une agression. Lundi 06 mars 2023, deux d’entre eux ont été agressés par un jeune homme qui a fait usage d’une arme blanche.

Le mis en cause selon nos sources, rôdait dans les environs de l’annexe du ministère de la communication, à l’endroit où sont stockés des matériels sensibles. Les deux soldats l’interpellent. Il s’oppose aux injonctions des forces de défense, et les agresse avec un couteau.

L’un des deux fonctionnaires de l’armée serait blessé au cou, et le second au mollet. Une équipe de patrouille du 12e arrondissement s’est dépêchée sur les lieux de l’agression.

Le jeune homme âgé de 25 ans a été maîtrisé par les agents de la police républicaine. Blessé à la tête, il a été conduit au centre medico social de l’armée pour les soins.

Placé en garde à vue au commissariat du 12e arrondissement, il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour répondre de ses actes.

F. A. A.

7 mars 2023 par ,