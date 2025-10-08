Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto

Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à casse-auto, peu après le stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou en allant vers le carrefour Cica-Toyota.

Incendie ce mercredi 8 octobre 2025 au quartier casse-auto à Cotonou. Les flammes aussitôt déclarées se sont propagées à travers les carcasses de pièces métalliques dégageant une fumée épaisse. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Les sapeurs-pompiers alertés se sont déployés sur les lieux. Un camion-citerne est en place pour favoriser les opérations et maitriser les flammes. La Police, présente également sur les lieux tente de boucler le périmètre pour éviter les attroupements. Aucun bilan n’est encore disponible. Plus de détails à venir.

F. A. A.

