Lutte contre le trafic de l’essence de contrebande

Un incendie déclaré après une altercation à Sèmè-Podji

Un véhicule !, deux motos et un câble de la Sbee brûlés




D’importants dégâts matériels ont été enregistrés au terme d’une course poursuite engagée contre deux transporteurs de l’essence de contrebande à Agogo, une localité de la commune de Sèmè-Podji, dans la nuit du samedi 18 octobre 2025.

Le transport de l’essence de contrebande a encore provoqué un incendie à Sèmè-Podji ce samedi 18 octobre 2025. Deux motocyclettes et un véhicule ont été entièrement consumés. Et ce, suite à la course-poursuite engagée par un militaire contre deux contrebandiers.
L’homme en uniforme a tenté d’interpeller deux suspects qui seraient en pleine opération de convoyage de l’essence de contrebande. Il s’est alors mis à les poursuivre.
Lors de la course poursuite engagée contre eux, l’un des contrebandiers percute un véhicule et tombe. Une altercation surgit entre les trois hommes. Alors qu’ils se disputaient, les flammes se déclarent et consument les deux motocyclettes et le véhicule. Un fil électrique de la SBEE alimentant un compteur, aurait été également endommagé.
La Police et les sapeurs-pompiers ont été alertés. Une enquête devrait être ouverte pour situer les responsabilités du drame.

F. A. A.

19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




