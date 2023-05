Un imam adjoint jugé dans un dossier de faux passeport

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a examiné ce lundi 08 mai 2023 un dossier de faux passeport dans lequel sont poursuivis l’adjoint de l’imam de Cadjèhoun à Cotonou et une dame, bénéficiaire du passeport.

Le Ministère public a requis 3 ans de prison ferme et 100.000 FCFA d’amende contre l’adjoint de l’imam de Cadjèhoun à Cotonou et une dame dans le cadre d’un dossier de faux passeport à l’audience du lundi 08 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

La défense a, quant à elle, plaidé la clémence du juge de la CRIET.

Selon les faits, la nommée K. A. qui devait rejoindre son époux en Allemagne a reçu un faux passeport et un faux ordre de mission qui serait délivré par l’Etat béninois des mains de l’adjoint de l’imam. Selon les documents, la dame serait médecin pédiatre au Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM).

L’imam explique que les documents lui ont été remis par Roger, un ami du mari de dame K.A. C’est lors des contrôles effectués à Niamey que les faux documents ont été découverts.

Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2023.

En détention depuis quatre ans, les prévenus retournent en prison.

M. M.

9 mai 2023 par