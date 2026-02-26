Un homme tué lors d’une dispute à Cotonou

Une dispute a viré au drame, mercredi 25 février 2026, au quartier Gbéjromèdé à Cotonou.

Une altercation verbale a entrainé la mort d’un homme à Gbédjromédé, un quartier de Cotonou.

Le différend a éclaté entres les deux individus depuis plusieurs jours pour des raisons encore floues. Une dispute qui s’est rapidement transformé en une violente confrontation physique dans la matinée du mercredi 25 février 2026, selon Bip radio.

L’un des individus a brisé une bouteille avec laquelle il asséna l’autre à la tête, a précisé la même source. La victime tombée sous le coup est morte des suites de ses blessures.

L’auteur présumé des coups a été arrêté par la police républicaine.

Une enquête est ouverte.

M. M.

26 février 2026 par ,