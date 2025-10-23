Un homme se suicide après une séparation amoureuse

A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un homme s’est suicidé ce mercredi 22 octobre 2025, après le départ de son épouse.

Drame à Kéferi, un quartier du premier arrondissement de Kandi. Un homme s’est donné la mort après le départ de son épouse. Selon nos sources, une violente dispute a éclaté dans le couple lundi 20 octobre 2025. Au lendemain de cette violence verbale, la femme a décidé de quitter le ménage. Ne pouvant supporter cette séparation, l’époux ingurgite une substance nocive pour mettre fin à ses jours.

Une enquête est ouverte.

F. A. A.

