Un homme risque 60 mois de prison pour abus de confiance

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé un homme pour des faits d’abus de confiance ce vendredi 24 octobre 2025.

Un homme âgé de la cinquantaine est poursuivi devant le tribunal d’Abomey-Calavi pour des faits d’abus de confiance. Le prévenu, un partenaire d’affaires d’une femme, victime dans le dossier, va chercher des marchandises dans le magasin de celle-ci qu’il revend et restitue par la suite les sous. Mais après la dernière opération, il a fait usage de subterfuge et n’a pas versé les recettes. Le montant total des marchandises en cause est estimé à 10 millions de francs CFA.

Le ministère public requiert à son encontre, une peine de 60 mois de prison ferme, une amende de 500 000 francs CFA, et une somme de 5 040 000 francs CFA à la victime aux titres des dommages et intérêts.

Le délibéré est renvoyé au 7 novembre 2025.

