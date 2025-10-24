vendredi, 24 octobre 2025 -

1021 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Tribunal d’Abomey-Calavi

Un homme risque 60 mois de prison pour abus de confiance




Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé un homme pour des faits d’abus de confiance ce vendredi 24 octobre 2025.

Un homme âgé de la cinquantaine est poursuivi devant le tribunal d’Abomey-Calavi pour des faits d’abus de confiance. Le prévenu, un partenaire d’affaires d’une femme, victime dans le dossier, va chercher des marchandises dans le magasin de celle-ci qu’il revend et restitue par la suite les sous. Mais après la dernière opération, il a fait usage de subterfuge et n’a pas versé les recettes. Le montant total des marchandises en cause est estimé à 10 millions de francs CFA.
Le ministère public requiert à son encontre, une peine de 60 mois de prison ferme, une amende de 500 000 francs CFA, et une somme de 5 040 000 francs CFA à la victime aux titres des dommages et intérêts.
Le délibéré est renvoyé au 7 novembre 2025.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un vol de dindons conduit à la saisie de 2,2 milllions F de faux billets


24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une enquête pour vol d’animaux domestiques a pris une tournure (…)
Lire la suite

29 boulettes de psychotropes et 150 comprimés saisis


24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Trois (03) individus ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments


24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été (…)
Lire la suite

Un malfrat interpellé à Houègbo avec de faux billets


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un redoutable malfrat a été interpellé ce mardi 21 octobre 2025, à (…)
Lire la suite

Boni Yayi et les candidats des Démocrates représentés par leurs avocats


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la République, Boni Yayi, ainsi que le duo de (…)
Lire la suite

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre (…)
Lire la suite

Un Marocain et un Yéménite poursuivis à la CRIET pour terrorisme


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un ressortissant marocain et un citoyen originaire du Yéménite ont (…)
Lire la suite

La comédienne « mémé propriétaire » décédée


14 octobre 2025 par Marina Houénou
L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « (…)
Lire la suite

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Le directeur d’un CEG arrêté pour escroquerie à Dogbo


10 octobre 2025 par Marina Houénou
Un enseignant d’histoire-géographie et directeur d’un CEG à Djakotomey, (…)
Lire la suite

Deux terroristes neutralisés, armes de guerre et munitions saisies


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mardi 7 octobre 2025 à Dangazi, une localité de la commune de (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

38 personnes invitées à l’AJE de Porto-Novo


2 octobre 2025 par Marc Mensah
38 personnes ou leurs ayants droits sont invitées à l’Antenne (…)
Lire la suite

Un commissariat de police inauguré à Bouca


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires (…)
Lire la suite

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lire la suite

Un homme de 39 ans condamné à 10 ans pour viol d’une fillette


29 septembre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Interpol arrête 260 cyberescrocs de 14 pays dont le Bénin


28 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure dénommée Contender 3.0, l’Interpol (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires