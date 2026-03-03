Un homme retrouvé mort sur la chaussée, la tête introuvable

Une découverte macabre a troublé la quiétude des populations de Gbabey et de Tékparou, dans la commune de Tchaourou, ce mardi 03 mars 2026. Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé devant le lycée technique situé entre ces deux localités.

La position du corps inerte sur la chaussée laisse croire à un accident de la circulation. Toutefois, la tête non encore retrouvée suscite d’autres interrogations. Une enquête devrait être ouverte pour faire la lumière sur ce drame.

F. A. A.

3 mars 2026 par ,