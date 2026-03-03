mardi, 3 mars 2026 -

Découverte macabre à Tchaourou

Un homme retrouvé mort sur la chaussée, la tête introuvable




Une découverte macabre a troublé la quiétude des populations de Gbabey et de Tékparou, dans la commune de Tchaourou, ce mardi 03 mars 2026. Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé devant le lycée technique situé entre ces deux localités.

Découverte macabre à Tchaourou. Dans cette commune du département du Borgou, un corps sans tête a été découvert ce mardi 03 mars 2026 au milieu de la voie, devant le lycée technique, situé entre les localités de Gbabey et de Tékparou. Aussitôt alertée, la Police s’est dépêchée sur les lieux pour les constats d’usage.
La position du corps inerte sur la chaussée laisse croire à un accident de la circulation. Toutefois, la tête non encore retrouvée suscite d’autres interrogations. Une enquête devrait être ouverte pour faire la lumière sur ce drame.

F. A. A.

3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




