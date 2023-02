Découverte macabre ce lundi 6 février 2023 à Suanin, un quartier de la ville de N’dali.

Un homme de la quarantaine a été retrouvé pendu à un arbre ce lundi 6 février 2023.

Le drame est survenu au quartier Suanin dans la commune de N’dali, département du Borgou.

Suicide ou assassinat ? On ignore encore les causes et les circonstances du décès.

La victime est père de deux enfants.

M. M.

6 février 2023 par ,