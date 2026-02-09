Un homme meurt par électrocution à Bohicon

Au quartier Zakpo Adamè Ahito à Bohicon, un homme est mort électrocuté ce lundi 9 février 2026 alors qu’il coupait un arbre.

Tragédie ce lundi 9 février 2026 à Bohicon. Un homme âgé de 38 ans environ a perdu la vie par électrocution. La victime selon des sources concordantes, coupait un arbre de moringa quand il est entré en contact avec les câbles de haute tension de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Il reçoit la décharge électrique et meurt sur place.

La Police républicaine s’est rendue sur les lieux pour le constat.

F. A. A.

