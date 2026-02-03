mardi, 3 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 : 🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Tribunal d’Abomey-Calavi

Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 février 2026, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance (…)  
Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février


3 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se tiendront les 6, 7 et 8 février 2026. C’est un événement initié par l’écrivain français Phil Marso. Cette (…)  
Faits divers à Abomey-Calavi

Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un individu assène des coups à une serveuse et à l’épouse du promoteur du bar. Son procès a lieu ce mardi 03 (…)  
Le Bénin se projette

Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président Patrice Talon a lancé, mardi 3 février 2026 à Cotonou, la Vision Bénin 2060 Alafia, un monde de (…)  
Procès de la tiktokeuse Florence Kingbo

L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle


3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, poursuivie par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du (…)  
Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration


3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence silencieuse d’un acteur français dans la régulation technique des jeux d’argent. Peu connu du public, (…)  
Infrastructures marchandes au Bénin

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a annoncé la construction d’un marché dédié au charbon de bois et à la pharmacopée. Le site retenu a été (…)  
770 litres de sodabi impropre retirés du marché


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la (…)
Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
20 marchés modernes déjà ouverts


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. (…)
Le Bénin s’affirme comme plateforme d’investissement stratégique pour (…)


3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, La Rédaction
Après Abuja, la capitale nigériane, la ville de Lagos a accueilli le (…)
La 10è législature fait sa rentrée dimanche à Porto-Novo


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les 109 députés de l’Assemblée nationale, 10è législature, élus à (…)
Voici l’agenda d’accueil des députés et leurs suppléants


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale du Bénin a publié le (…)
167 nouveaux Assistants déployés dans les Universités publiques (Liste)


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
Un réseau de trafic de passeports démantelé, 2 policiers écroués


2 février 2026 par Marc Mensah
Un réseau de trafic de documents de voyage a été démantelé à l’aéroport (…)
Niamey, la mise en œuvre de la diplomatie de l’accusation


2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à (…)
Le fils du fondateur de l’ECC quitte le Conseil Supérieur de Transition


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Olatosho Mathieu Oschoffa, fils biologique du prophète fondateur de (…)
Les députés de la 10è législature retirent leurs attributs


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a entamé les préparatifs en vue de (…)
« 229 Cadre de vie », le nouvel outil numérique de veille citoyenne


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ministère du Cadre de vie et des Transports a lancé, jeudi 29 (…)
Un responsable catholique meurt en pleine prédication


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un responsable du Renouveau charismatique catholique (RCC) du diocèse (…)
500 logements sociaux déjà attribués sur 8000 demandes


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a réuni, samedi (…)
La ferme Pintabel forme à l’élevage amélioré des volailles locales à (…)


2 février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
‎Des éleveurs et porteurs de projets avicoles des communes de Matéri et (…)
Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Malgré ses faibles scores lors des élections législatives et communales (…)
Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Les lois organiques de la Cour constitutionnelle et du CES modifiées


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à (…)
Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition (…)
Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été (…)
Le Niger face à ses propres démons


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie (…)
Retrait du détachement de l’armée nigériane au Bénin


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier (…)
Un éleveur visé par des braqueurs armés à Zoungoudo


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de (…)
L’avocat Stanic Adjacotan libéré


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’avocat Stanic Adjacotan a été libéré ce vendredi 30 janvier 2026, (…)
2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto


30 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
Liste des personnes éligibles au fichier des principales fonctions dans (…)


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions (…)
TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Voici les réponses du Bénin face aux accusations du Niger


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, (…)
