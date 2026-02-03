Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Tribunal d’Abomey-Calavi
3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 février 2026, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance (…)
3 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se tiendront les 6, 7 et 8 février 2026. C’est un événement initié par l’écrivain français Phil Marso. Cette (…)
Faits divers à Abomey-Calavi
3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un individu assène des coups à une serveuse et à l’épouse du promoteur du bar. Son procès a lieu ce mardi 03 (…)
Le Bénin se projette
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président Patrice Talon a lancé, mardi 3 février 2026 à Cotonou, la Vision Bénin 2060 Alafia, un monde de (…)
Procès de la tiktokeuse Florence Kingbo
3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, poursuivie par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence silencieuse d’un acteur français dans la régulation technique des jeux d’argent. Peu connu du public, (…)
Infrastructures marchandes au Bénin
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a annoncé la construction d’un marché dédié au charbon de bois et à la pharmacopée. Le site retenu a été (…)
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la (…)
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. (…)
3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
La Rédaction
Après Abuja, la capitale nigériane, la ville de Lagos a accueilli le (…)
3 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les 109 députés de l’Assemblée nationale, 10è législature, élus à (…)
2 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Secrétariat général de l’Assemblée nationale du Bénin a publié le (…)
2 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (…)
2 février 2026 par Marc Mensah
Un réseau de trafic de documents de voyage a été démantelé à l’aéroport (…)
2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à (…)
2 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Olatosho Mathieu Oschoffa, fils biologique du prophète fondateur de (…)
