Tribunal d’Abomey-Calavi Un homme jugé pour vol de vivres d’une cantine scolaire

3 février 2026 par ,

Une affaire de vol de vivres dans une école a été examinée ce mardi 03 février 2026, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance (…)

Les 26es Journées mondiales sans téléphone débutent ce 6 février

3 février 2026 par

Les 26es Journées mondiales sans téléphone & smartphone se tiendront les 6, 7 et 8 février 2026. C’est un événement initié par l’écrivain français Phil Marso. Cette (…)

Faits divers à Abomey-Calavi Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en (…)

3 février 2026 par ,

Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un individu assène des coups à une serveuse et à l’épouse du promoteur du bar. Son procès a lieu ce mardi 03 (…)

Le Bénin se projette Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”

3 février 2026 par ,

Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président Patrice Talon a lancé, mardi 3 février 2026 à Cotonou, la Vision Bénin 2060 Alafia, un monde de (…)

Procès de la tiktokeuse Florence Kingbo L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle

3 février 2026 par

Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, poursuivie par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du (…)

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration

3 février 2026 par

Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence silencieuse d’un acteur français dans la régulation technique des jeux d’argent. Peu connu du public, (…)

