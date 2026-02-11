Un homme jugé pour avoir détourné l’héritage d’un ami décédé

Au Bénin, un homme a comparu, ce mardi 10 février 2026, devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), pour des faits d’abus de confiance via l’internet. On lui reproche d’avoir détourné une somme de près de 7 millions FCFA que lui a confiée son ami pour prendre soin de son unique enfant avant son décès.

Un homme se retrouve en prison pour avoir détourné l’argent d’un mort. Le prévenu selon les déclarations à la barre, avait été sollicité par son ami alors gravement malade. Celui-ci lui avait confié la responsabilité de transférer les accès de son compte Binance sur le téléphone de sa concubine afin de lui permettre de prendre soin de leur fille unique en cas de décès.

Mais contre toute attente, l’accusé après la mort de son ami a retiré l’intégralité des fonds du compte Binance, soit près de 7 millions de francs CFA, et n’aurait versé qu’un peu plus d’un million de FCFA à la concubine du défunt. Mécontente, cette dernière saisit la justice.

A la barre, le prévenu n’a pas nié les faits mis à sa charge.

Le ministère public demande à la Cour de le retenir dans les liens de prévention pour des faits d’abus de confiance via internet, et requiert à son encontre, une peine de 03 ans d’emprisonnement ferme et une amende d’un million de francs CFA. Il devra également restitué l’intégralité des biens matériels du défunt qu’il avait pris.

Le délibéré est renvoyé au 24 mars 2026.

F. A. A.

