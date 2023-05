Un homme et ses femmes poursuivis au Tribunal de Cotonou

Un homme et ses deux femmes sont poursuivis pour abus de confiance, recèle et vol au Tribunal de Cotonou.

Un dossier d’abus de confiance, recèle et vol devant le Tribunal de Cotonou. Les accusés sont un homme, gérant d’un magasin et ses deux femmes. Selon Frissons Radio, ils sont « soupçonnés d’être à l’origine de la disparition d’une forte somme de 29 millions de FCFA ». L’homme à la barre ce mardi 9 mai 2023 a évoqué une somme de 24 millions de FCFA. La même source informe que l’affaire est renvoyée au 06 juin prochain pour les réquisitions du ministère public et plaidoiries. L’homme et l’une de ses femmes séjournent en prison. La seconde, mère allaitante, a été libérée à la suite d’une demande de liberté provisoire.

A.A.A

10 mai 2023 par