Un homme et sa moto retrouvés calcinés à Abomey-Calavi

Le corps d’un homme calciné attaché à une moto brûlée a été découvert dans la matinée de ce jeudi 24 août 2023 à Atadjé dans la commune d’Abomey-Calavi.

Découverte macabre à Atadjé à quelques encablures du cimetière municipal d’Adjagbo, commune d’Abomey-Calavi, dans la matinée du jeudi 24 août 2023. Un homme mort brûlé et attaché à une moto calcinée a été retrouvé à un carrefour.

Selon les indices sur les lieux, la victime a été objet d’une vindicte populaire. Pour l’heure, les causes et les circonstances du drame ne sont pas connues.

La police a ouvert une enquête.

