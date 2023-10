Un homme en prison pour vol de clés de voiture

L’ agent d’une société de sécurité privée a comparu, mardi 24 octobre 2023 au tribunal de première instance de Cotonou, pour vol de clés de voiture dans un navire au port.

Arrêté pour « vol » de 16 clés de voitures d’une valeur de 2,5 millions FCFA dans un navire au port, un agent prestataire d’une société de sécurité privée a été jugé, mardi 24 octobre 2023 au Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Selon les faits, l’agent a été surpris aux environs de 16 heures au sous-sol du navire où étaient entreposés des véhicules. Celui-ci ne devrait pas se retrouver seul dans ce secteur, selon le dispositif et le protocole de sécurité en place. Le secteur était fermé à clé.

Lorsqu’une équipe arrive, l’agent a tenté d’abord de se cacher. Interrogé sur sa présence, il dit être venu faire ses besoins alors même que les toilettes prévues sont à l’extérieur du navire.

Les fouilles corporelles ont révélé que l’agent n’avait aucun objet sur lui. Mais des vérifications ultérieures, il ressort que 16 clés de voiture à destination du Nigeria ont été volées.

A la barre, l’agent n’a pas reconnu les faits de vol.

Le Ministère public a demandé la requalification des faits de « vol » en « tentative de vol ». Les faits méritent d’être punis afin de décourager les individus qui sabotent les efforts de sécurisation de la plateforme portuaire, selon les réquisitions de la représentante du Ministère public. Il a été demandé alors la condamnation du prévenu à 24 mois de prison dont 18 ferme, 500.000 FCFA d’amende et au paiement du franc (1F) symbolique à la société de sécurité privée.

Selon le conseil de la société, il y a eu vol tel que le prouve l’inventaire contradictoire effectué sur le navire à l’embarquement.

Le président du tribunal a suivi les réquisitions du Ministère public et a retenu le prévenu dans les liens de la détention pour « tentative de vol ».

L’ agent a été condamné à 24 mois de prison dont 9 ferme et au paiement de 100 000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues.

M. M.

24 octobre 2023 par