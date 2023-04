Un homme en prison pour vente d’une parcelle à plusieurs personnes

Le responsable d’une agence immobilière a comparu mardi 12 avril 2023 au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Il est poursuivi dans une affaire de malversation foncière.

Une même parcelle vendue à près de 10 personnes. Le promoteur d’agence immobilière responsable de cette manœuvre a comparu mardi 11 avril devant les juges du tribunal d’Abomey-Calavi.

Les victimes, présentes au procès, ont fait leurs dépositions hier mardi. Il ressort de leurs explications que le mis en cause a vendu entre 2017 et 2022, des parcelles dont les montants varient entre 500 mille et 7 millions. C’est un récidiviste condamné en 2020 pour les mêmes chefs d’accusation.

Sorti de prison, il renoue avec la pratique malsaine. Au regard du nombre important de plaignants, le juge a renvoyé le dossier au 25 avril prochain.

