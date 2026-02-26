jeudi, 26 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

Département du Zou

Un homme écope de 10 ans de prison pour viol sur mineure




Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey a condamné ce mercredi 25 février 2026, un homme à une peine de 10 ans de prison ferme. Le mis en cause est reconnu coupable de viol sur une fille mineure de 4 ans.

Dans le cadre d’une tournée de la Chambre de jugement des infractions commises à raison de sexe dans le département du Zou, les juges du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey ont connu un dossier de viol sur mineure ce mercredi 25 février 2026. Le prévenu, B.T., âgé de la trentaine, a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme.
Selon les faits, dans la journée du samedi 6 décembre 2025 à Zoungoudo, un quartier de Bohicon, le sieur B.T. qui n’est qu’un voisin, interpelle la fillette sous prétexte de lui commander à manger, alors que celle-ci jouait avec d’autres enfants de sa concession,. Mais lorsque la petite fille se présente à lui, il l’enferme dans sa chambre.
Un petit garçon qui avait observé la scène, court alors alerter la mère de la victime. Peace FM rapporte que cette dernière accompagnée de voisins, s’est ruée vers la chambre du suspect, tambourinant à la porte jusqu’à ce que l’agresseur libère son otage. Face à la pression de la foule et des enquêteurs, B.T. avait initialement admis avoir pratiqué des attouchements digitaux sur le sexe de l’enfant. L’examen gynécologique effectué a révélé une défloration partielle récente.
A la barre ce mercredi, l’accusé, un repris de justice, a versé dans la dénégation malgré les preuves et les témoignages accablants.
Le ministère public, déterminé à punir les agissements d’hommes sans scrupule dans la société, a requis la peine maximale à son encontre.
La Cour, dans son verdict, condamne le prévenu à une peine de 10 ans de prison ferme. Il devra également payer une amende de 1 million de francs CFA d’amende au Trésor public, et une somme de 1 million de francs CFA de dommages-intérêts à la victime.

F. A. A.

26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




