Un homme déposé en prison pour sextorsion

Un jeune homme a été déposé en prison, ce jeudi 30 mai 2024, pour sextorsion et escroquerie via internet après présentation au procureur spécial de la CRIET.

Agé de 23 ans, le jeune homme se fait passer pour une Bénino-italienne lesbienne selon Bip radio. Il est impliqué dans une affaire de sextorsion en masse et poursuivi pour escroquerie via internet. Le jeune homme a fait près d’une centaine de victimes. Il contacte des femmes et fait part de son intention de vouloir d’une relation amoureuse. Il leur promet 100 euros pour débuter la relation. Le jeune homme arrive à avoir les nudes de ses victimes et commence le chantage. Présenté au procureur, il a été déposé en prison en attendant son procès.

