Un homme de 39 ans condamné à 10 ans pour viol d’une fillette

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné un homme de 39 ans pour viol sur une mineure de 12 ans.

Une mineure de 12 ans, vendeuse ambulante, de patates douces à Kétou, dans le département du Plateau, a rencontré un acheteur. L’homme de 39 ans a acheté toute la marchandise et demande à la fillette de lui déposer les patates douces dans la chambre.

Profitant de la situation, il « s’est jeté sur l’enfant et l’a déshabillée avant d’abuser sexuellement d’elle ». Contre son silence, le violeur a remis à la fillette une somme de 2500 FCFA en lui promettant encore plus d’argent si elle revenait.

Les faits se déroulent le 04 octobre 2023.

De retour à la maison, la petite narra toute sa mésaventure à sa mère.

Le violeur présumé est interpellé. Il a nié les faits mais reconnait avoir demandé à la mineure si elle était toujours vierge.

Le 17 janvier 2024, le violeur est condamné à 10 ans d’emprisonnement dont 7 fermes, 1 million d’amendes, 200.000 FCFA de dommages et intérêts pour la victime et franc symbolique pour l’Institut National de la Femme (INF).

Le prévenu fait appel du jugement. Mais la CRIET a retenu contre lui l’infraction d’atteintes sexuelles sur mineure de moins de 13 ans et confirmé le jugement, a rapporté la Secrétaire Exécutive de l’INF dans une récente publication Facebook.

M. M.

29 septembre 2025 par ,