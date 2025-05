Un homme d’affaires proche de Richard Boni en prison

L’homme d’affaires Achille Tchaou et proche du président du parti "Le Libéral" Richard Boni a été déposé en prison vendredi 23 mai 2025.

La tempête judiciaire qui secoue actuellement le parti "Le Libéral" continue de faire des vagues. Un proche du président du parti a été interpellé puis présenté au procureur spécial de de la CRIET. Il a nom Achille Tchaou, homme d’affaires et proche du Richard Boni.

Auditionné sur ses liens avec le président du parti "Le Libéral", Achille Tchaou est désormais poursuivi pour cybercriminalité et blanchiment de capitaux. Selon plusieurs sources, des données numériques ont été saisies lors de la perquisition à son domicile.

À l’issue de sa présentation devant le parquet spécial et le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention, Achille Tchaou a été déposé à la prison civile de Cotonou. Il devra comparaître le lundi 2 juin 2025.

Le président du parti ‘’Le Libéral’’ Richard Boni Ouorou et ses co-accusés à savoir le directeur des partis politiques et des affaires électorales et un cadre en service à la Direction des Affaires intérieures et des Cultes ont été déposés en prison le jeudi 22 mai. Ils sont inculpés pour des faits de corruption d’agent public dans le cadre de l’obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Richard Boni Ouorou. Des sommes d’argent auraient été convenues et versées à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l’aboutissement du dossier au ministère de l’Intérieur.

