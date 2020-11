Un homme condamné à 7 ans de prison ferme

Pour avoir détourné des millions de FCFA au Centre hospitalier départemental Zou/Collines (CHD-Z-C), la CRIET a condamné vendredi 13 novembre dernier un homme à 7 ans d’emprisonnement ferme.

Le dossier de détournement de deniers publics commis au Centre Hospitalier Départemental du Zou et des Collines a été vidé par la CRIET lors de sa première session criminelle au titre de l’année judiciaire 2020-2021.

L’accusé Agnonglo Boccovo a été condamné à 7 ans de prison ferme, 5 millions de FCFA d’amende ferme et 13 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. La Cour a acquitté l’accusé Philippe Dako.

Le sieur Agnonglo Boccovo a été jugé pour des faits qui remontent à octobre 2013. C’est un contrôle de compte au CHD-Z-C qui a permis de constater le détournement de 8. 827. 260 FCFA ainsi que de plusieurs produits pharmaceutiques.

A.A.A

17 novembre 2020 par