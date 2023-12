Un homme condamné à 48 mois de prison

Le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a condamné ce mardi 12 décembre 2023, un homme à 48 mois de prison dont 24 mois ferme pour coups et blessures volontaires sur femme.

Il bat sa petite amie et se retrouve en prison. Placé sous mandat de dépôt depuis quelques semaines, l’accusé est désormais fixé sur son sort. À la barre ce mardi, la victime âgée de 24 ans confie avoir été battue deux fois par son petit ami ; la première fois le 26 octobre et la seconde fois le 28 octobre 2023. Le certificat médical joint au dossier atteste que la victime a reçu des coups violents. Il est noté entre autres des symptômes tels que : écoulement du sang par les narines, rougeurs des yeux, visage enflé etc.

L’accusé a reconnu avoir porté des coups sur son désormais ex-petite amie. Sa seule demande au Tribunal : sa mise en liberté afin de voyager pour Istanbul pour poursuivre ses activités.

« L’accusé n’éprouve aucun sentiment de culpabilité », relève l’avocat de la victime. Il demande au juge de recevoir la constitution en partie civile respective de la victime et celle de l’Institut national de la Femme. L’avocat demande de condamner l’accusé à une lourde peine afin de donner une bonne leçon à tous ; à payer des dommages-intérêts, 1.000.000 FCFA pour la victime et 500.000 FCFA pour l’INF.

Le ministère public a requis contre l’accusé 48 mois de prison dont 24 mois ferme et une amende de 500.000 FCFA. Il demande aussi au juge de recevoir la constitution en partie civile de l’INF et de la victime.

Dans son verdict, le juge a suivi les réquisitions du ministère public. Le prévenu a été condamné à 48 mois de prison dont 24 mois ferme. Il doit également payer 1.000.000 FCFA à la victime, 500.000 FCFA à l’INF pour toutes causes de préjudices confondues.

A.A.A

12 décembre 2023 par ,