Un homme condamné à 3 ans de prison pour enlèvement d’une femme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, un jeune homme, et ses co-accusés à 3 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration. Le verdict a été prononcé, mardi 26 mars 2024.

Il tente de s’unir de force avec une jeune femme et se retrouve en prison. Le principal accusé a enlevé la victime avec l’aide de son oncle et un chauffeur. Selon Banouto, l’accusé principal a rencontré la jeune femme en Côte d’Ivoire et lui a fait des avances. Durant une période de congés au Bénin, les deux ont échangé sur leur union. La jeune femme en fin de formation a fait part de son désir de prendre son diplôme avant de s’engager.

Lors d’une visite chez lui, le jeune homme a mis de force sa victime dans un véhicule. Ce, avec l’aide de son oncle et d’un chauffeur. Sur la route, la jeune femme a eu la vie sauve grâce aux policiers qui ont arrêté le véhicule après ses cris. A la barre, l’oncle confie qu’ils étaient en route pour Ifangni, chez le grand-père du jeune homme. La CRIET a condamné les accusés pour enlèvement et séquestration. Ils écopent de 3 ans de prison ferme et 500.000 FCFA d’amende chacun.

A.A.A

