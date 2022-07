Un homme condamné à 10 ans de prison pour viol

Un homme a été condamné à 10 ans de prison ferme ce mercredi 13 juillet 2022 pour viol sur une femme. Un autre homme accusé de meurtre sur la victime est recherché par la justice béninoise.

Pour avoir violé une femme, un homme écope de 10 ans de prison. Les faits remontent à 2011 dans un quartier de Cotonou. La femme a été non seulement violée mais assassinée. Deux hommes ont été interpellés dans cette affaire de viol et d’assassinat. L’un est poursuivi pour viol et l’autre pour homicide volontaire. Le présumé meurtrier ayant bénéficié d’une liberté provisoire en 2012 n’était pas présent à l’audience. Il serait introuvable.

Le Tribunal de Cotonou a dissocié le dossier du présumé meurtrier et repoté son audience. Seul le présumé violeur a été donc jugé. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme. Agé de 44 ans, l’accusé recouvre sa liberté après 11 ans en prison.

