Un homme condamné à 10 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIE) a condamné mercredi 19 avril 2023, un homme à une peine de 10 ans de prison. Le mis en cause est reconnu coupable des faits d’atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans.

Un homme profite de la proximité avec les enfants de son voisin, un ami à lui, et tente d’abuser d’une de ses filles âgées de 11 ans. A l’aide de petits dons, il est parvenu à soumettre la fillette à des injonctions sexuelles lui intimant l’ordre de garder le silence. La victime n’en pouvant plus, a fini par se confier à sa mère qui, à son tour, informe son papa.

Ce dernier va porter l’affaire devant la justice, et le prévenu, d’après Banouto, a reconnu les faits mis à sa charge. A la barre, il explique n’avoir pas réussi à pénétrer la petite fille, mais qu’il a maintes fois, frotté son sexe contre celui de la victime. Un certificat médical datant du 09 février 2023 annexé au dossier de la petite fille selon le média, fait état d’une inflammation pouvant être en rapport avec une tentative de pénétration vaginale.

Le juge dans son verdict, condamne l’accusé à une peine de 10 ans de prison dont 07 fermes, et un million d’amende. Il devra également payer selon la décision de la juridiction spéciale, la somme de 500.000 FCFA au titre de dommage à la victime pour toutes causes de préjudices confondus.

F. A. A.

23 avril 2023 par ,