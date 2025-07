Un homme comparait pour non-assistance à personne en danger

Un homme âgé de la trentaine environ a comparu ce mardi 28 juillet 2025 devant le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour des faits présumés de non-assistance à personne en danger.

Un dossier de non-assistance à personne en danger examiné ce mardi 29 juillet 2025, lors de l’audience de la Première Chambre correctionnelle de flagrant délit du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les prévenus au nombre de trois selon les déclarations, n’ont pas pris soin d’un parent qui serait malade. Ce dernier décède et ils rangent son corps. Tous ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt.

Au procès ce mardi, l’un des prévenus n’a pas reconnu les faits. Le dossier est renvoyé au 10 octobre 2025, pour défaut d’extraction des autres prévenus, et pour continuation.

