Un homme brulé vif pour vol d’animaux

Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un homme âgé de 30 ans a été brulé vif. Cette scène horrible s’est déroulée dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025.



Un voleur de bétail subit la colère des habitants de Lokossa. Roué de coups, il a été par la suite brûlé vif. Selon les informations, la victime serait à plusieurs reprises impliquée dans le vol d’animaux domestiques et était vivement recherché dans le secteur.

Le présumé voleur a été interpellé par un groupe de personnes qui lui ont fait subir des violences corporelles avant de l’asperger d’essence pour le brûler. Le corps de la victime a été conduit à la morgue. Une enquête est en cours afin d’identifier les responsables et déterminer les circonstances d’un tel acte.

Marina HOUENOU (Stag)

30 octobre 2025