vendredi, 31 octobre 2025 -

878 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Faits divers à Lokossa

Un homme brulé vif pour vol d’animaux




Accusé de vol de ruminants à Tozoumey dans la commune de Lokossa, un homme âgé de 30 ans a été brulé vif. Cette scène horrible s’est déroulée dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025.

Un voleur de bétail subit la colère des habitants de Lokossa. Roué de coups, il a été par la suite brûlé vif. Selon les informations, la victime serait à plusieurs reprises impliquée dans le vol d’animaux domestiques et était vivement recherché dans le secteur.
Le présumé voleur a été interpellé par un groupe de personnes qui lui ont fait subir des violences corporelles avant de l’asperger d’essence pour le brûler. Le corps de la victime a été conduit à la morgue. Une enquête est en cours afin d’identifier les responsables et déterminer les circonstances d’un tel acte.
Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Un homme assassiné par balles à son domicile


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles (…)
Lire la suite

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
Lire la suite

L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un agent de la SBEE sommé de rejoindre son poste


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La direction générale de la Société Béninoise d’Energie Électrique (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires