Condamné à 20 ans pour avoir tué son ami

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou a vidé le 14ème dossier inscrit au rôle de la session criminelle de l’année 2022. Soumanou Mamoudou, principal accusé dans une affaire d’assassinat a été condamné à 20 ans de prison.

Par jalousie, le sieur Soumanou Mamoudou planifie l’assassinat de son ami, Malick Ousmane Ali, habitué à garder de l’argent sur lui pour l’achat de noix d’anacarde. Le 11 avril 2021, il le conduit au pied d’une montagne à Kérou, l’assassine et emporte la somme de 190.000 francs CFA que la victime avait sur elle. Interpellé, reconnait les faits. L’accusé a évoqué les noms de Hama Djalo, Mamadou Bera et Nassouli Soukoulidjoua comme complices de son forfait.

A toutes les étapes de l’enquête, et au procès, ce jeudi 05 mai, ces derniers ont nié les faits. Les déclarations faites par les témoins au cours du procès révèle Soumanou Mamoudou comme seul auteur de l’assassinat de Malick Ousmane Ali.

Le ministère public requiert la réclusion à perpétuité contre l’accusé.

Dans sa délibération, la Cour présidée par le juge Igor Guedegbe condamne Soumanou Mamoudou à une peine de 20 ans de prison ferme. Ses coaccusés ont été relâchés au bénéfice du doute.

En détention depuis plusieurs mois à la maison d’arrêt de Natitingou, il retourne purger le reste de sa peine.

7 mai 2022