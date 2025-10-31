Un homme assassiné par balles à son domicile

Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 octobre 2025, à son domicile à Agounan, localité située dans la commune de Djidja, département du Zou.

Les habitants de Agounan, localité située dans la commune de Djidja, sont sous le choc. Le nommé Bernadin Agbonouto est assassiné par balles dans sa concession au quartier Dénou. Il avait pour activité la vente de produits GSM et les services de transfert d’argent.

Selon les informations, des individus armés non identifiés seraient entrés par effraction dans son domicile et l’ont tué à bout portant. Certains témoins, également touchées par balles, sont actuellement pris en charge dans un centre de santé.

La police républicaine s’est rendue sur les lieux pour le constat. Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ce crime.

Marina HOUENOU (Stag)

