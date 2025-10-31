vendredi, 31 octobre 2025 -

986 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Commune de Djidja

Un homme assassiné par balles à son domicile




Bernadin Agbonouto, un commerçant âgé de 35 ans a été tué par balles dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 octobre 2025, à son domicile à Agounan, localité située dans la commune de Djidja, département du Zou.

Les habitants de Agounan, localité située dans la commune de Djidja, sont sous le choc. Le nommé Bernadin Agbonouto est assassiné par balles dans sa concession au quartier Dénou. Il avait pour activité la vente de produits GSM et les services de transfert d’argent.
Selon les informations, des individus armés non identifiés seraient entrés par effraction dans son domicile et l’ont tué à bout portant. Certains témoins, également touchées par balles, sont actuellement pris en charge dans un centre de santé.
La police républicaine s’est rendue sur les lieux pour le constat. Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ce crime.

Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
Lire la suite

Mgr Adoukonou inhumé le 03 novembre prochain


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025, Monseigneur Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un homme se suicide après une séparation amoureuse


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
Lire la suite

Me Kato Atita s’en est allé


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le barreau béninois est en deuil. Me Kato Atita, avocat émérite a tiré (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au (…)
Lire la suite

Des membres d’une famille projetés d’un véhicule à IITA carrefour


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 5 octobre (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

2 morts dans une attaque à N’Dali


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre (…)
Lire la suite

Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey


22 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires