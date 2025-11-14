dimanche, 16 novembre 2025 -

Faits divers à Bopa

Un homme assassiné dans un litige foncier




Blessé par balles dans un conflit foncier à Lonfin dans la commune de Bopa, un homme passe de vie à trépas trois jours plus tard.

Une simple visite tourne au drame dans la commune de Bopa. Deux hommes effectuent, lundi 10 novembre 2025, une visite d’inspection sur un terrain objet de litige depuis des années dans l’arrondissement de Yègodoé.

Des individus armés non encore identifiés ouvrent subitement le feu sur les visiteurs avant de prendre la fuite.

Les deux hommes blessés ont été transportés au Centre hospitalier départemental (CHD-Mono) de Lokossa.

Malheureusement, l’un d’eux a succombé à ses blessures, jeudi 13 novembre 2025.

Le commissariat de Bopa a ouvert une enquête pour identifier les auteurs d’une telle tentative criminelle.

Marina HOUENOU (Stag)

