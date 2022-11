Un homme arrêté pour enlèvement d’enfant

Les populations de Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi ont appréhendé, dimanche 30 octobre 2022, un homme qui tentait d’enlever un enfant de 6 ans.

Un jeune homme nommé Z. Florent était sur le point d’enlever un enfant de 6 ans, dimanche 30 octobre 2022, à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi lorsqu’il a été arrêté par les populations.

Le jeune homme aurait attiré l’enfant derrière une palissade sous prétexte de lui transmettre un message venant de sa mère. Un vieil homme qui suivait de loin la scène a alerté les voisins.

A la suite d’un interrogatoire musclé de la foule, le jeune homme avoue être en mission pour un ‘’Hounnon’’ (prêtre vodoun). « Le Hounnon qui m’a commandé s’appelle Hounnon Daniel et je connais chez lui. Il m’a remis un parfum que je dois verser sur l’enfant pour l’affaiblir. C’est ce que je m’apprêtais à faire quand le vieux m’a aperçu et m’a posé la question de savoir si je connais l’enfant. Je lui ai répondu que je connais sa maman. C’est là qu’il m’a demandé de le suivre, ce qui m’a conduit ici. En réalité, je ne connais pas l’enfant. (…) Et il m’a promis un salaire mensuel de 18.000 FCFA qu’il va payer à la date 05. Il tue les enfants. Pardonnez ! Je ne veux pas mourir (…) », a avoué le présumé voleur d’enfant en langue locale fon dans une vidéo amateure.

Z. Florent le présumé enleveur d’enfant a été confié à la police.

Une enquête est ouverte.

