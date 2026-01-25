lundi, 26 janvier 2026 -

Faits divers à Lokossa

Un homme arrêté pour avoir égorgé son enfant




Un père de famille est accusé d’avoir ôté la vie à son propre fils. Le drame a eu lieu à Lokossa, département du Mono.

Le drame s’est produit à Guéhounkon, un village de Lokossa dans le département du Mono. Le présumé auteur du crime est un chauffeur. Ce dernier est accusé d’avoir tué son fils. Il serait passé à l’acte pour des raisons liées à des rituels

Les autorités locales et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Une enquête et le mis en cause a été interpellé samedi 24 janvier 2026. Il va répondre de ses actes devant la justice.

A. A. A

25 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




