Faits divers à Abomey-Calavi

Il agresse 2 femmes dans un bar pour boisson impayée et se retrouve en prison




Interpellé dans un bar alors qu’il avait consommé sans payer, un individu assène des coups à une serveuse et à l’épouse du promoteur du bar. Son procès a lieu ce mardi 03 février 2026, au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Un individu devant le tribunal d’Abomey-Calavi pour des faits de coups et blessures volontaires. Le prévenu selon les déclarations à la barre, est invité dans un bar par un ami. Sur les lieux, les deux demandent à une serveuse de leur servir une bouteille de la bière ‘’Beaufort’’ chacun. L’ami après avoir vidé sa bouteille, s’est levé et n’est plus revenu. L’accusé, après quelques moments d’attente se lève à son tour, et va chercher sa moto pour partir. C’est alors que la serveuse l’interpelle et réclame les sous des deux bouteilles de bière. Les échanges entre les deux dégénèrent et il assène des coups à la serveuse.
Informée de la tension qui règne dans le bar, l’épouse du promoteur intervient et défend la serveuse. Sa réaction déplait au client indélicat qui lui assène également des coups. L’accusé selon les deux victimes, serait même allé chercher un couteau pour les poignarder. Il a fallu l’intervention des clients sur place pour l’en empêcher. Les coups reçus selon l’épouse du promoteur, ont impacté sa santé et elle dut se rendre à l’hôpital pour des soins.
Au procès ce mardi, elle a présenté les pièces justificatives des dépenses effectuées à l’hôpital pour sa prise en charge sanitaire. Ces dépenses sont estimées à 100 000 francs CFA. Sur ce total, elle a été dédommagée à hauteur de 41 000 francs CFA au cours du procès. « Est-ce que vous voulez quelque chose pour les coups et la gifle que vous avez reçus » ? A cette question du président de céans, la serveuse répond par la négative, mais exige la réparation de son téléphone portable endommagé pendant la bagarre. Ignorant le coût de la réparation, le juge lui demande de se renseigner avant la prochaine audience.
Se fondant sur la bonne foi de son client à réparer les dommages causés à ses victimes, le conseil demande une liberté provisoire pour le prévenu. Le président de céans rejette sa demande et renvoie la cause au 10 février 2026. A cette audience, le gérant du bar et d’autres témoins sont attendus.

F. A. A.

3 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




