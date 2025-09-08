Un gros porteur fonce dans une boutique à Cotonou

La circulation a été brièvement perturbée ce lundi 8 septembre 2025 au quartier Zongo à Cotonou, après un accident impliquant un camion gros porteur.

Un poids lourd, en provenance de l’Etoile Rouge, a quitté la chaussée aux environs de 12 heures ce lundi 8 septembre 2025 avant de s’encastrer dans une boutique en bordure de route.

Selon les témoins sur place, le conducteur aurait perdu le contrôle du camion gros porteur, qui a d’abord roulé sur la piste réservée aux deux-roues, avant de percuter la devanture d’un commerce.

Par chance, aucune victime n’est à déplorer.

Très vite, une foule de curieux s’est formée autour du lieu de l’accident, ralentissant davantage la circulation.

L’intervention de la police a permis de rétablir l’ordre.

8 septembre 2025 par ,