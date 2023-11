Un ghetto en plein cœur de Cotonou

Plusieurs mois après le déguerpissement des artisans du Centre de promotion de l’artisanat de Cotonou (CPA), le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres mercredi 08 novembre 2023, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de restructuration du complexe de l’UNAFRICA- CPA. Mais en attendant, les activités de trafic et de consommation de stupéfiants règnent en maître sur le site, devenu le refuge des divorcés sociaux de la capitale économique.

Lundi 13 novembre 2023 à 8h15, une équipe du journal 24 HEURES AU BENIN débarque sur le site de l’ex Centre de promotion de l’artisanat. A l’entrée, des vendeurs de sacs, fournitures scolaires et autres objets, installent leurs étalages sous des bâches. Quelques mètres sur le côté droit, un groupe de jeunes assis sous un arbre échangent entre eux. Un peu plus loin, et sous la plupart des arbres, des groupuscules de jeunes debout ou assis, discutent entre eux en fumant.

A l’extrême gauche, quelques mètres avant la clôture du Collège Notre Dame des apôtres, d’autres jeunes adolescents se reposent sous un manguier. Certains parmi eux sont étendus, couverts de draps, visiblement en train de faire la grâce matinée. Pas de doute, ils y ont passé la nuit. Chose qu’ils vont confirmer plus tard lors des entretiens. A la question de savoir ce qu’ils font sur le site abandonné de l’ex CPA, ils nous confient que c’est là où ils crèchent après les activités de la journée consacrées pour la plupart, au déchargement de camions, et à la collecte de ferraille. « On vient de se réveiller, et dans quelques instants, nous iront travailler », confie l’un d’entre qui demande en même temps ce qu’on leur a apporté.

De loin, l’un des ‘’aînés, chef du site’’ observe la conversation avec les jeunes. La présence d’étrangers aux côtés de ces adolescents n’est pas de son goût. Très furieux, il se détache de son groupe, et s’approche. « Nous, on ne fait pas ça ici. Vous ne pouvez pas nous faire peur. Laissez les enfants ! ». Toute tentative pour l’amener à la raison afin d’échanger avec lui fut vaine. Dans sa furie, il se confie à un autre, plus âgé que lui, qui se dirige vers nous.

Au cours des entretiens, ce dernier nous explique la réaction du jeune homme. « C’est le doute », confie-t-il. « C’est des jeunes qui font le commerce de chanvre indien, et souvent très agressifs dès qu’ils voient un étranger. Le mieux, c’est de ne pas les provoquer. Ils attaquent aussitôt. Et quand on voit le nombre qu’ils font, ce n’est pas souvent facile de s’en sortir », a-t-il expliqué informant qu’il fait partie des usagers dont les boutiques avaient été rasées. Faute de place, il occupe encore les abords du centre pour ses activités de petit commerce.

« Ce site abandonné est le réceptacle de ‘’cas’’ », nous a confié un agent de sécurité en poste à la direction générale de la Générale des assurances du Bénin (GAB), située face du centre. « Le site est devenu un fourre-tout. Ce sont les délinquants de Cotonou qui l’occupent. A l’intérieur, l’activité principale est la consommation de la drogue. Ils ont un livreur qui vient souvent avec un sac pour les approvisionner. Quand ils finissent de consommer les stupéfiants, c’est pour aller commettre leurs forfaits, voler et braquer les gens », a déploré l’agent de sécurité. A l’en croire, il y en a qui ont érigé domicile sur le site, et y passent tout leur temps. Ces derniers déplore-t-il, ont enceinté toutes les jeunes filles du coin, du fait des activités de prostitution qui y ont également cours.

Des actes de cambriolage sur les véhicules

Les cambriolages dans les domiciles selon quelques citoyens, sont peu fréquents dans le quartier. Par contre, les véhicules en stationnement sur le terre-plein central du boulevard Saint Michel, notamment le tronçon Hall des Arts-CPA, sont souvent cambriolés. Et ces cas de vol et de cambriolage observés sur les véhicules, sont l’œuvre selon l’agent de sécurité, de ces jeunes toxicomanes qui occupent le site abandonné du CPA. Il y a environ deux semaines, une Rav4 a été cambriolée, a informé l’agent en poste à la GAB. Ce qui oblige les agents de sécurité privée en poste dans la zone, à plus de vigilance.

Son confrère Andoche, en poste à la direction générale de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), estime que c’est de la faute des gouvernants, si les jeunes délinquants occupent le site du CPA. Selon lui, si le gouvernement avait démarré le projet pour lequel les artisans avaient été déguerpis, on n’assisterait pas à « ce désordre ».

Le projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1) selon le Conseil des ministres du 08 novembre 2023, a été initié pour renforcer le développement équilibré et durable de cet espace. « Il va ainsi s’intégrer à l’ensemble des aménagements en cours pour renforcer l’offre touristique de notre pays, porteuse de croissance économique », précise le communiqué du Conseil des ministres. La mission à confier à la société retenue selon le gouvernement, consistera en un accompagnement sur l’ensemble des aspects du projet durant les phases de faisabilité, de conception, de construction et de commercialisation.

