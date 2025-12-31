mercredi, 31 décembre 2025 -

CRIET

Un gardien poursuivi pour avoir filmé une jeune femme presque nue à son insu




Ce mardi 30 décembre 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a jugé un gardien accusé d’avoir publié les images intimes d’une jeune femme. La victime en réparation des dommages qui lui sont causés réclame une somme de 20 millions de francs CFA.

Un gardien de maison risque gros pour avoir filmé une jeune femme de 21 ans à son insu, alors qu’elle sortait de la douche dans une maison voisine. Au procès ce mardi 30 décembre 2025 à la CRIET, la victime a réclamé une amende de 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.
Selon les faits rapportés par Bip radio, l’accusé aurait escaladé le mur séparant les deux maisons pour filmer la jeune coiffeuse de retour de sa douche. La femme ayant eu le sentiment d’être observée, en informe son frère, qui interpelle le gardien. Celui-ci soutient qu’il nettoyait simplement le mur.
Plusieurs mois plus tard, la jeune femme découvre que des images d’elle, presque nue, circulent auprès de certaines de ses connaissances. Elle fait alors le lien avec l’épisode du gardien de la maison voisine sur le mur. Ce dernier a été interpellé et placé sous mandat de dépôt.
A la barre ce mardi, le mis en cause n’a pas nié les faits mis à sa charge. Il a déclaré avoir publié les images par erreur sur son statut WhatsApp.
Les images ayant déjà circulé dans des groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux, la jeune femme en guise de réparation réclame 20 millions de francs CFA.
Le procès est renvoyé l’audience au 3 février 2026.

F. A. A.

31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




