CRIET

Un garde-malade jugé pour avoir vidé le compte d’un patient




La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a examiné, ce mardi 13 janvier 2026, une affaire impliquant un garde-malade poursuivi pour abus de confiance.

Un garde-malade est soupçonné d’avoir effectué, après le décès de son patient, des retraits bancaires portant sur plusieurs millions de FCFA. La veuve affirme également que des meubles et objets appartenant au défunt auraient disparu d’un appartement loué à proximité de l’hôpital.

À la suite de la plainte déposée par la famille, le garde-malade a été interpellé puis placé en détention provisoire. À l’audience, mardi 13 janvier 2025 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), les proches du prévenu se sont engagés à restituer une partie des fonds et à rendre les biens emportés.

L’examen du dossier a été renvoyé au 10 février 2026.
M. M. 

15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




