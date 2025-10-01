Un fugitif béninois arrêté au Nigéria

Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement recherché par la police pour crimes graves au Bénin !

En fuite depuis plusieurs mois pour des faits de crimes graves au Bénin, Sunday Kotin a été interpellé à Idi Iroko, dans l’État d’Ogun, par les services d’Interpol Nigeria.

L’opération a eu lieu sur la base de renseignements ciblés. L’annonce a été faite le 28 septembre par la police nigériane sur le réseau X (ex-Twitter).

Le sieur Sunday Kotin est accusé de crimes graves au Bénin, notamment de banditisme armé, trafic de drogue, contrebande d’armes et de munitions. Il serait également impliqué dans des vols de bétail à grande échelle.

Ses complices présumés, au nombre de sept, ont déjà été jugés par les tribunaux béninois. Lui, avait trouvé refuge au Nigeria pour échapper à la justice.

Après son arrestation, il a été interrogé sur ses activités criminelles transnationales. Il a ensuite été remis officiellement aux autorités béninoises, à Cotonou.

L’Inspecteur général de la police nigériane a salué le travail de ses équipes. Kayode Adeolu Egbetokun a réaffirmé l’engagement du Nigeria à ne pas servir de sanctuaire aux criminels en fuite. L’officier de la police nigériane a également promis de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité et de justice.

M. M.

1er octobre 2025 par ,