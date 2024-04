Un fournisseur de carburant et motos aux terroristes jugé

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a jugé, jeudi 28 mars 2024, un présumé fournisseur de carburant et motos aux terroristes en provenance du Burkina Faso.

Un présumé fournisseur d’essence et de moto aux terroristes venus du Burkina Faso a comparu devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) le jeudi 28 mars 2024. Le prévenu a été arrêté à Kandi et placé en détention à la prison civile d’Akpro-Missrérété dans le cadre d’une affaire d’assassinat d’un ranger du parc W par des terroristes.

L’avocat du prévenu a plaidé la relaxe pure et simple de son client. Celui-ci n’est pas un terroriste et aurait pris la fuite lorsqu’il a été placé dans un premier temps sous contrôle judiciaire.

Le Ministère public indique que les faits reprochés au prévenu sont de nature criminelle et ne relèvent pas de la compétence de la chambre correctionnelle.

Le dossier a été renvoyé au 2 mai 2024 pour le délibéré.

